Аналитики спрогнозировали рекордное снижение инфляции в России

К середине лета инфляция в России упадет до рекордных 1,1% в годовом выражении, но в августе увеличится до 1,2%. Об этом сообщают "Известия".
В мае инфляция опустится до 1,5% в годовом выражении, в июле до рекордных 1,1%, а в августе немного подрастет до 1,2%, говорится в макроэкономическом прогнозе РЭУ имени Г.В. Плеханова. Замедление инфляции, в первую очередь, будет обусловлено постепенным снижением ключевой ставки ЦБ, отметил один из авторов прогноза, доцент РЭУ Никита Моисеев.
В пользу низкой инфляции играют и относительно высокие цены на нефть. Благодаря этому стабильным остается и курс рубля, это сдерживает рост цен на импортные товары, пояснил Моисеев.
Летом способствовать низкой инфляции будет урожай, который в 2018 году по прогнозу Минсельхоза будет высоким. Собранный урожай спровоцирует рост предложения на рынке сельхозпродуктов, что повлечет за собой месячную дефляцию с июля по сентябрь, ожидают в РЭУ.
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