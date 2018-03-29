Аналитики спрогнозировали рекордное снижение инфляции в России

В мае инфляция опустится до 1,5% в годовом выражении, в июле до рекордных 1,1%, а в августе немного подрастет до 1,2%, говорится в макроэкономическом прогнозе РЭУ имени Г.В. Плеханова. Замедление инфляции, в первую очередь, будет обусловлено постепенным снижением ключевой ставки ЦБ, отметил один из авторов прогноза, доцент РЭУ Никита Моисеев.

В пользу низкой инфляции играют и относительно высокие цены на нефть. Благодаря этому стабильным остается и курс рубля, это сдерживает рост цен на импортные товары, пояснил Моисеев.

Летом способствовать низкой инфляции будет урожай, который в 2018 году по прогнозу Минсельхоза будет высоким. Собранный урожай спровоцирует рост предложения на рынке сельхозпродуктов, что повлечет за собой месячную дефляцию с июля по сентябрь, ожидают в РЭУ.