Неожиданно: реальные доходы жителей Алтайского края выросли

Сравнивались доходы россиян за январь-февраль 2017 и 2018 годов. Зарплаты растут и в реальном выражении. Прирост реального среднего дохода составил 4,7%.

В целом, денежные доходы жителей Алтайского края за два месяца равны 81,5 млрд рублей.

Ранее altapress.ru писал о том, что замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян до трехлетнего рекорда. В прошлом году потребительские настроения граждан России стали самыми позитивными за последнее время, следует из доклада Центробанка "Инфляция и инфляционные ожидания".