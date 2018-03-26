Неожиданно: реальные доходы жителей Алтайского края выросли

В Алтайском крае увеличился средний денежный доход на душу населения. Рост по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году составил 6,6%, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на крайстат.
Сравнивались доходы россиян за январь-февраль 2017 и 2018 годов. Зарплаты растут и в реальном выражении. Прирост реального среднего дохода составил 4,7%.
В целом, денежные доходы жителей Алтайского края за два месяца равны 81,5 млрд рублей.
Ранее altapress.ru писал о том, что замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян до трехлетнего рекорда. В прошлом году потребительские настроения граждан России стали самыми позитивными за последнее время, следует из доклада Центробанка "Инфляция и инфляционные ожидания".
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