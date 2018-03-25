В России рекордными темпами растут зарплаты музейщиков и библиотекарей

Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, региональных — в 2,4 раза, муниципальных — в 2,6 раз. Об этом сообщает Министерство культуры, пишет Lenta.

В среднем работники федеральных учреждений в 2017 году зарабатывали 59,56 тысяч рублей ежемесячно, региональных — 37,82 тысячи, муниципальных — 25,33 тысячи. При этом численность работников культуры с 2013 по 2017 годы сократилась на 130 тысяч человек.