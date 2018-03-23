В 2018 году россияне начнут больше зарабатывать

Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6%. Об этом говорится в макропрогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2018-й фактически станет годом выхода из экономического кризиса, пишут "Известия".
В номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, составив 60 трлн рублей. Таким образом рост доходов может в 1,5–2 раза превысить прогнозируемый правительством уровень инфляции.
На рост благосостояния российских граждан повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса, считают в ИНП РАН. По словам директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, на рост доходов граждан в этом году может оказать влияние и профицит бюджета. Этот показатель, как ожидают в Министерстве экономического развития, по итогам 2018 года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия.
Реальные доходы населения сокращались четыре года подряд. Пик падения пришелся на 2016 год — на 5,8%, в прошлом году оно замедлилось до 1,7%.
Зарплаты составляют почти половину доходов населения. В прошлом году оплата труда впервые за три года увеличилась — на 3,5%. И этот процесс, по прогнозу РАН, продолжится: в 2018 году зарплаты вырастут на 11%, в 2019-м — на 7%, в 2020 году — на 7,3%.
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