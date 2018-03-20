Алтайскому краю выделят почти 1 миллиард на майское повышение МРОТ

С 1 мая федеральный МРОТ вырастет с 9 489 до 11 163 рублей (+1674 рублей). Это будет второе за 2018 год повышение "минималки". Ранее сообщалось, что расходы регионов на эти цели составят 32 млрд рублей.

С 1 января МРОТ вырос примерно на такую же сумму — на 1 689 рублей. Комментируя это повышение в конце 2017 года, председатель АКЗС Александр Романенко говорил, что цена вопроса для бюджета края — 1 млрд рублей.

Помимо Алтайского края, крупнейшие дотации из сибирских регионов получат Красноярский край (1,062 млрд рублей), Иркутская область (715,8 млн рублей), Кемеровская область (633,3 млн рублей).

После январского повышения в школах стали жаловаться на снижение реальных зарплат учителей, а в больницах — на сокращения и перевод санитарок в уборщицы. Однако в правительстве края и минздраве сообщили, что не видят в этом никаких проблем: с педагогами проблемные вопросы решаются "точечно", а переведенные в уборщицы санитарки фактически не соответствовали занимаемым должностям.

Как сообщил сайт краевой администрации, бюджет Алтайского края на 2018 год также предусматривает увеличение фонда оплаты труда на 10%. Общий объем расходов на заработную плату с начислениями составляет 24,5 млрд рублей.