Минобороны будет платить пособия безработным женам военных

В первую очередь денежные выплаты будут получать супруги военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах в Заполярье, на Дальнем Востоке, а также в Сибири.

В Минобороны проанализировали случаи, когда жены военнослужащих не могут трудоустроиться и получают статус безработных. Для решения проблемы разработали проект, предусматривающий материальные выплаты, равные минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 9489 рублей ежемесячно.

"Трудности могут возникнуть только при получении справки из местной службы занятости. Они находятся в райцентрах. Не исключено, что где-нибудь в Сибири ради такой справки придется проехать 40—50 км от военного городка до "большой земли", — сообщил член Российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Выплаты коснутся и тех семей военнослужащих, в которых женщины не работают, ухаживая за больными несовершеннолетними детьми. Выплачивать пособие будут непосредственно в воинских частях. Денежными выплатами обеспечат также супругов женщин-военнослужащих, пишет ura.ru. В Вооруженных силах России службу по контракту проходят порядка 40 тысяч женщин.