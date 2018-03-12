Минобороны показало, как стреляют высокоточными снарядами

Минобороны РФ показало стрельбу высокоточными снарядами "Краснополь". Вероятность попадания такого боеприпаса в цель составляет не менее 95%, что делает его эффективнее сотни других.
Доказательство тому — успешное применение "Краснополей" во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии, сообщает "Московский комсомолец".
Ведомство разместило в сети кадры с учений на Лужском полигоне в Ленинградской области, где артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с использованием модернизированных боеприпасов, пишет bfm.ru.
Справка
"Краснополь" представляет собой высокоточный управляемый снаряд калибром 152 и 155 мм, оснащенный реактивным двигателем и головкой самонаведения.
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