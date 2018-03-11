В бригаду Западного военного округа поступил американский танк

Минобороны передало в дислоцированную в Ленинградской области бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа американский танк "Шерман", поднятый в 2017 году со дна Баренцева моря, пишет сайт министерства.
Танк находится в удовлетворительном состоянии. Военнослужащие бригады реставрируют машину времен второй мировой войны, а 9 мая этот танк уже покажут жителям Санкт-Петербурга.
Напомним, что это один из двух "Шерманов", что были подняты с затонувшего в Баренцевом море 1945 году американского транспортного судна "Томас Дональдсон". Танки вместе с другими грузами направлялись в СССР по ленд-лизу в составе конвоя JW-65.
Судно было торпедировано немецкими подлодками в марте 1945 года и затонуло на выходе из Кольского залива — в районе острова Кильдин.
Впервые "Томас Дональдсон" исследовали в 2005 году. До этого с затонувшего транспорта уже подняли еще два танка.
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