У алтайских сенаторов в 2017 году стало меньше денег

Члены Совета Федерации задекларировали свои доходы за 2017 год. Алтайские сенаторы показали, что в прошлом году они получили меньше денег, чем годом ранее.
Михаил Щетинин
Сенатор от правительства Алтайского края Михаил Щетинин показал, что в 2017 году заработал 5,5 млн руб. Годом ранее он заявлял доход в 5,7 млн руб. А его супруга задекларировала 244 923,32 руб.
В собственности у семьи Щетининых есть земельный участок под индивидуальное строительство площадью 330 кв. м., на котором расположен жилой дом в 202,2 кв. м. Также имеются 1/2 доли в одной квартире и квартира в пользовании, а также гаражный бокс.
Сенатор владеет легковым автомобилем Lexus RX-350.
Сергей Белоусов
Годовой доход за 2017-й алтайского сенатора от АКЗС Сергея Белоусова составил 5,6 млн руб. Год назад его доход был 5,8 млн руб.
Сенатор владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства площадью 4600 кв. м, садовым участком в три сотки, жилым домом 32,2 кв. м и квартирой 119,9 кв. м. В пользовании у него — квартира площадью 115,7 кв. м.
Ничего другого в декларации сенатора не заявлено.
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