Аналитики рассказали, когда стабилизируется курс рубля

По словам управляющего директора Национального рейтингового агентства (НРА) Павла Самиева, при нынешних тенденциях никаких оснований для ослабления рубля нет. "Если внешние факторы не проявятся сильно, но санкции продолжатся, нефть будет держаться в диапазоне $65–70. Можно ожидать, что курс не будет сильно скакать. Скорее всего, он установится в размере 59–61 рубля за доллар", — отметил Самиев.

Падение рубля негативно скажется на отдыхе за границей. "Я надеюсь, что рубль будет относительно стабильным и вернется после истерики в коридор 57–58, нефть будет не ниже 65, и эти позитивные ожидания дадут нам отсутствие ухудшения ситуации. Располагаемые доходы не будут падать. Зарплаты будут расти примерно на 3% выше инфляции", — говорит Алексей Ведев, эксперт ЦСР, директор Центра структурных исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора "Открытие брокер", уверен, что ослабление рубля предложат использовать для поддержки экспортеров. "Мой прогноз — 62–64 рубля за доллар. Но остается интрига на рынке нефти. Никто не ждал такого взлета", — сказал эксперт.