Российские туристы решили променять Европу на Азию из-за выросших курсов валют

В 2018 году 58% туристов готовы отказаться от поездки за границу из-за высокой стоимости валют. Не планируют зарубежных путешествий 11% опрошенных. Около трети путешественников откажутся от отдыха в том случае, если доллар превысит отметку в 70 рублей, а евро — 80 рублей.

Пятая часть туристов, несмотря на неудобства, при любом курсе поедет за границу. Туристы готовы экономить в путешествиях: 28% опрошенных снизят требования к уровню гостиниц, и 27% — к питанию и развлечениям.

Напомним, цены на зарубежные туры на лето 2018 выросли на 10-20%.