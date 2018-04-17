Российские туристы решили променять Европу на Азию из-за выросших курсов валют

74% туристов допускают, что в 2018 году будут вынуждены пересмотреть маршрут путешествия и поедут не в Европу, а в Азию, сообщает информационное агентство Znak со ссылкой на данные опроса сайта путешествий OneTwoTrip. Это связана с высокой изменением курса валют.
В 2018 году 58% туристов готовы отказаться от поездки за границу из-за высокой стоимости валют. Не планируют зарубежных путешествий 11% опрошенных. Около трети путешественников откажутся от отдыха в том случае, если доллар превысит отметку в 70 рублей, а евро — 80 рублей.
Пятая часть туристов, несмотря на неудобства, при любом курсе поедет за границу. Туристы готовы экономить в путешествиях: 28% опрошенных снизят требования к уровню гостиниц, и 27% — к питанию и развлечениям.
Напомним, цены на зарубежные туры на лето 2018 выросли на 10-20%.
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