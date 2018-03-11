Мутко и "главный турист" России Сафонов похвалили алтайскую туриндустрию и пообещали денег

Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. На выставке "Интурмаркет-2018" 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. На выставке "Интурмаркет-2018" 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. На выставке "Интурмаркет-2018" 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru. Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет-2018". 10 марта 2018 года. Фото: www.altairegion22.ru.

Мутко похвалил Алтай

Так Мутко отметил, что в Алтайском крае своевременно формируют инфраструктуру, способствующую развитию туризма.

Виталий Мутко,

вице-премьер правительства РФ:

— Туризм начинает оказывать все большее влияние на развитие регионов. И мы видим, что многие уделяют этому направлению достаточно внимания. Несколько лет назад, когда стартовали новые программы, мы исходили из того, что туризм хорошо влияет на развитие экономики регионов. Те, кто это вовремя поняли и включились в работу, сегодня в выигрыше.

Про Алтайский край Мутко сказал, что наш регион "ряд проектов начинали просто с нуля, а сейчас некоторые направления уже посещают до 500 тысяч человек".

Виталий Мутко,

вице-премьер правительства РФ:

— Это благодаря своевременно созданной инфраструктуре. Руководство региона считает, что вместе с инфраструктурой нужно создавать условия для малого бизнеса, развивать сельское хозяйство, строить дороги. Конечно, такую работу регионов мы приветствуем.

Чем еще удивляли гостей алтайского стенда

Кроме всего прочего, на выставке "Интурмаркет" работали алтайские художники и ремесленники. Так, например, кукольник Михаил Зайков решил продвинуть нашу галерею "АртАй":

"Главный турист" России назвал наш край лидером отрасли

В тот же день руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов высоко оценил работу региона по продвижению туристического потенциала.

Олег Сафонов,

руководитель Федерального агентства по туризму:

— Алтайский край — один из лидеров с точки зрения развития туристской отрасли и в целом индустрии гостеприимства. Туризм объединяет 53 отрасли и дает колоссальный эффект. В Алтайском крае своевременно, еще много лет назад, приняли стратегическое решение о развитии индустрии гостеприимства. В регионе успешно реализуют мероприятия федеральной целевой программы, осуществляют целый ряд прекрасных проектов - "Белокуриха-2", "Барнаул — горнозаводской город", "Золотые ворота".

У нашего региона большие перспективы и возможности, заявил глава Ростуризма.

Олег Сафонов,

руководитель Федерального агентства по туризму:

— В Алтайском крае развивают активные виды туризма, гастрономию. Кроме того, регион - лидер в санаторно-курортной отрасли. А это очень важно: люди имеют возможность не только отдыхать, но и проходить лечение.

Во время посещения краевого стенда Сафонов пообещал выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере примерно 400 миллионов рублей на 2019-2020 годы на развитие субкластеров "Белокуриха-2" и "Белокуриха-3".

Справка

Посетители выставки на стенде Алтайского края получают консультации туроператоров, врачей санаториев Белокурихи, могут составить план лечебно-реабилитационных мероприятий, принять участие в мастер-классах, попробовать продукцию алтайских производителей, приобрести оригинальные изделия алтайских ремесленников.

На стенде региона представлены различные туристские продукты, которые способен предложить наш край (сельский, экологический, оздоровительный, детский, активный, познавательный, деловой и другие виды туризма), а также инвестиционные проекты в сфере туризма.