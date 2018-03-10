Сенатор от Алтайского края похвастался в Москве взрывным ростом турпотока в регион

По данным сенатора, турпоток в регион по итогам 2017 года составил 2,15 млн человек.

За год в туристическую сферу региона вложили 1,6 млрд рублей инвестиций. Из них более 1,1 млрд сделал бизнес. Как результат – в течение года в Алтайском крае ввели в эксплуатацию новых 20 туристических объектов в 11 муниципальных образованиях.

Факт

Всего в Алтайском крае есть 51 тыс. мест для размещения туристов, 19,6 тыс. из которых принимают гостей круглый год.