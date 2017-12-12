Алтайский край и другие регионы смогут отказаться от курортного сбора

Алтайский край и другие регионы, где в следующем году начнут взимать курортный сбор, смогут в любой момент отказаться от него. Об этом сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, пишет "Российская газета". Он пояснил, что если местные власти почувствуют, что турпоток из-за нового "налога на отдых" падает, они смогут уменьшить размер сбора или вовсе освободить от него отдыхающих.
"Власти на местах заинтересованы увеличить доход от туристов. Но если будет создана ситуация, при которой граждане начнут отказываться от отдыха, регионам придется оперативно принимать решение по поводу отмены курортного сбора", — сказал глава ведомства.
Ранее сообщалось, что все четыре региона определились с размером курортного сбора. Самая высокая ставка в 50 рублей за день с человека установлена в Ставропольском крае. В Алтайском крае с путешественников попросят 30 рублей. Минимальный размер сбора установили в Крыму и Краснодарском крае — 10 рублей с человека.
Сравнив эти цифры с курортным сбором в городах Европы, аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip пришли к выводу, что принятые у нас ставки в среднем в 4 раза ниже заграничных.
В Ростуризме с осторожностью оценивают связь курортного сбора с перспективами внутреннего туризма в 2018 году. Олег Сафонов заметил, что бесконечно расти турпоток все равно не может. Тем более что своих рекордных показателей Россия достигла в 2016 году. Тогда за год россияне совершили более 50 миллионов поездок по своей стране. В этом году внутренний турпоток, по прогнозам Ростуризма, сохранится на прошлогоднем уровне.
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