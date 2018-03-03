Стало известно, сколько времени уйдет на создание уникального геопарка на Алтае

Напомним, проект получил рабочее название "Фас (лицо) Алтая", потому что на его примере можно проследить геологическую историю Большого Алтая. Предварительно, в геопарк войдут объекты кластера "Белокуриха", Алтайского и Солонешенского районов. Окончательные границы еще не определили.

В мае ученые хотят начать экспедицию, чтобы определить туристическую привлекательность геологических объектов. После этого составят дальнейший план работы. По предварительным оценкам, на создание геопарка международного уровня уйдет не менее 7 лет.

Финансирование первого этапа осуществит на себя компания "Курорт Белокуриха". По словам Олега Акимова, уже заключили соглашение о сотрудничестве с Алтайским государственным университетом и Институтом водных экологических проблем СО РАН. Также получили поддержку комитета по развитию туризма Русского географического общества.

В ближайшей перспективе инвестор проекта рассчитывает получить поддержку региональных и государственных структур. Денис Ивлев, начальник отдела алтайского управления по внешним связям, туризму и курортному делу, отметил, что геопарк гармонично вписывается в концепцию продвижения региона на рынке международного туризма.

В мире существует около сотни геопарков в разных странах. В России это направление только начинает развиваться. К примеру, в 2017 году СМИ сообщали, что "первый геопарк" собираются создать в Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Дагестан. Чтобы стать геопарком необходимо получить соответствующий статус от комиссии ЮНЕСКО.

Справка

Геопарк — это территория, которая имеет особый охраняемый статус, где представлена геологическая история Земли. Геопарк — это своего рода музей под открытым небом. В разных странах в геопарках проводят экскурсии. Геопарки находятся в Австрии, Германии, Франции, Англии, Испании, Италии, Чехии, Ирландии, Китае, Японии и других странах.