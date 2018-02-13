В Алтайском крае появится уникальный геопарк

Около Белокурихи планируют создать геопарк с туристическими площадками и маршрутами. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха" Олег Акимов. Таких уникальных территорий в мире насчитывается около сотни, хотя в России их только начали создавать.
С инициативой создать геопарк выступила компания "Курорт Белокуриха". По словам Олега Акимова, он будет находиться в "Белокурихе-2" и на прилегающих к ней территориях. В феврале 2018 года инвестор получил от Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН официальное заключение о создании геопарка в Алтайском крае.
В течение полутора лет геологи изучали площадку рядом с Белокурихой, искали месторождения и другие интересные геологические объекты. Со временем исследование вышло за пределы города-курорта, рассказал Олег Акимов.
Олег Акимов,
заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха":
— Мы смогли образовать идею туристических маршрутов с геологическим музеем на местах месторождений. Получается, что турист может взять туристическо-геологический маршрут, заехать в Белокуриху, Белокуриху-2, Белокуриху-3, уехать на водопад Шинок и в Денисову пещеру. Эти яркие площадки позволяют создать в этом районе геологический парк.
На территории геопарка будет несколько туристических площадок, отметил заместитель председателя правительства края, министр экономического развития Николай Чиняков.
В мире существует около сотни геопарков в разных странах. В России это направление только начинает развиваться. К примеру, в 2017 году СМИ сообщали, что "первый геопарк" собираются создать в Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Дагестан. Чтобы стать геопарком необходимо получить соответствующий статус от комиссии ЮНЕСКО.
У Белокурихи есть все шансы, чтобы получить такой статус, считает Олег Акимов.
Когда именно появится геопарк, авторы проекта сказать не готовы. Для того, чтобы территория рядом с Белокурихой получила соответствующий статус от комиссии ЮНЕСКО, потребуются дополнительные исследования.
Справка
Геопарк — это территория, которая имеет особый охраняемый статус, где представлена геологическая история Земли. Геопарк — это своего рода музей под открытым небом. В разных странах в геопарках проводят экскурсии. Геопарки находятся в Австрии, Германии, Франции, Англии, Испании, Италии, Чехии, Ирландии, Китае, Японии и других странах.
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