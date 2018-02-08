На Алтае планируют построить санаторий "нового поколения"

В Республике Алтай планируют развивать санаторно-курортную отрасль. Этот вопрос обсудили в Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации и курортологии в Москве, пишет сайт "Новости Горного Алтая". По словам Ирины Лозовой, полномочного представителя региона, в Горном Алтае есть все условия для развития оздоровительного туризма.
Ирина Лозовая,
вице-премьер, полномочный представитель Республики Алтай:
— В Горном Алтае сконцентрированы все условия для создания собственного санатория "нового поколения", где будут лечиться россияне. У нас отличный свежий воздух, уникальные лечебные травы, кристально чистая вода и многое-многое другое. Все это просто обязывает нас заняться вопросом по строительству санаторно-курортного комплекса.
Стратегию развития санаторно-курортной отрасли поручил разработать президент России Владимир Путин в августе 2016 года. По его словам, низкий уровень развития материально-технической базы здравниц сдерживает развитие этой сферы туризма в целом.
Ранее altapress.ru писал, что в 2018 году компания "РЖД-Здоровье" планирует начать строить в Белокурихе крупный санаторий. А в 2020 году к строительству здравницы в городе-культуры приступит руководство санатория "Алтай-West".
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