На Алтае планируют построить санаторий "нового поколения"

Ирина Лозовая,

вице-премьер, полномочный представитель Республики Алтай:

— В Горном Алтае сконцентрированы все условия для создания собственного санатория "нового поколения", где будут лечиться россияне. У нас отличный свежий воздух, уникальные лечебные травы, кристально чистая вода и многое-многое другое. Все это просто обязывает нас заняться вопросом по строительству санаторно-курортного комплекса.

Стратегию развития санаторно-курортной отрасли поручил разработать президент России Владимир Путин в августе 2016 года. По его словам, низкий уровень развития материально-технической базы здравниц сдерживает развитие этой сферы туризма в целом.

Ранее altapress.ru писал, что в 2018 году компания "РЖД-Здоровье" планирует начать строить в Белокурихе крупный санаторий. А в 2020 году к строительству здравницы в городе-культуры приступит руководство санатория "Алтай-West".