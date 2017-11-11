РЖД вложит 850 млн рублей в строительство санатория в Белокурихе

Планы по реализации крупного проекта обсудили на встрече 10 ноября Александр Карлин и генеральный директор компании Сергей Деревянко.

Соглашение о строительстве подписали в июле. По планам, санаторий будет рассчитан на 300 отдыхающих и создаст рабочие места для 200 человек. Инвестиционный проект реализуют в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" на территории края.

Строительство санатория начнется уже в следующем году, а завершить работы планируют к 2020 году.

Справка

Акционерное общество "РЖД-Здоровье" является структурным подразделением ОАО "РЖД", с которой правительство Алтайского края сотрудничает на протяжении многих лет. Компании построила санатории в ведущих курортных регионах России. Номерной фонд превышает 2 тысяч номеров на 3 800 мест.