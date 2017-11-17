В Белокурихе построят крупный санаторий за 2 млрд рублей

Сергей Криворученко,

заместитель генерального директора санатория по маркетингу:

— Существенную часть расходов займет опорная стенка у горы и дорога. Номерной фонд составит столько же, сколько и уже имеющиеся корпуса — порядка 600 мест, то есть увеличим в два раза — до 1,2 тысячи человек сможем размещать.

В следующем году компания планируется вложить 120 млн рублей на полный ремонт номерного фонда одного из старых корпусов. Завершить работы рассчитывают летом 2018 года.

По данным аналитического центра Vademecum, белокурихинский санаторий "Алтай-West" лидирует по рентабельности, хотя прибыль больше у санаториев "Курорта Белокуриха". Прибыль от продаж компании "Алтай-West" в 2016 году составила 216,8 млн рублей, а у "Курорта Белокурихи" — 186 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компания "РЖД-Здоровье", дочернее предприятие РЖД, планирует построить в Белокурихе санаторий на 300 мест за 850 млн рублей. Строительство начнется уже в 2018 году, а завершить работы планируют к 2020 году.