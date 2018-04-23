Кудрин рассказал о восстановлении курса национальной российской валюты

"Пока мы видим, что процесс идет, он инерционный, но он пока связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка (после 6 апреля) произошла, вернуться в ближайшие дни, два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям", — цитирует "Интерфакс" Кудрина.

Причина текущей ситуации с рублем в том, что "западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию", уверен глава ЦСР.

"Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов, это фундаментально, это уже серьезный показатель, поэтому рубль не восстановился окончательно", — отметил Кудрин.

В начале торгов 23 апреля рубль потеснил доллар и евро, но ушел в минус.

Как отмечает руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов, "после робких попыток восстановления на прошлой неделе, рубль начал новую торговую пятидневку с отступления, снижаясь против доллара и евро с оглядкой на негативную динамику нефти".

"В ближайшие дни "россиянин" будет находиться под воздействием ряда факторов и может показать довольно волатильную динамику", — говорится в обзоре эксперта, пишет "Росбалт".