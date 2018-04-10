Кудрин уверен, что российские рынки вернутся к стабильности

"Мы понимаем, что рынки постепенно вернутся к стабильности после периода волатильности", — отметил Кудрин, цитирует главу ЦСР РИА Новости.

Со своей стороны, выступая на мероприятии, председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности страны.

"У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры", — сказала Набиуллина.

По ее словам, последние санкции США вызвали повышенную волатильность на российском рынке, но российская экономика адаптируется к новым условиям.

"Те события, которые произошли в пятницу, естественно вызывают коррекцию рынка, мы ее наблюдаем. Как в таких случаях бывает, в первые дни после события наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности.

Для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия и границы этих последствий, идет осмысление всего этого. На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы экономики к этим изменившимся внешним условиям, и я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", — отметила глава ЦБ, пишет "Росбалт".

6 апреля власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

9 апреля российский фондовый рынок отреагировал на санкции обвалом, потеряв за день 820 млрд рублей капитализации. При этом существенно ослабил позиции и рубль: по итогам торгов 9 апреля курс российской валюты к евро упал до 74,26 рублей, к доллару — до 60,3 рублей.