7 простых советов, как увеличить будущую пенсию

Белая зарплата

Важно получать официальную — то есть "белую" зарплату. Именно с официальной заработной платы начисляются взносы (16%) в ПФР и рассчитываются годовые пенсионные коэффициенты.

Чем выше официальная зарплата, тем выше будет размер будущей пенсии.

Допустим, у тебя зарплата 50 тысяч рублей, но по документам — всего лишь 10 тысяч. Через 20 лет такой работы ты накопишь на 100 пенсионных баллов меньше, чем мог бы. А значит, недополучишь к пенсии более 8 000 рублей.

Официальная работа

Очень важно устраиваться на работу с официальным оформлением. На сегодняшний день в Алтайском крае немало пенсионеров, которые получают трудовую пенсию в минимальном размере. Можно предположить, что некоторые из них имеют такую низкую пенсию потому, что получали доходы, которые не отражались ни в каких документах.

То есть работали неофициально: зарплату получали из рук в руки, страховые взносы с нее никто не выплачивал. В итоге результат: люди трудились, но при оформлении пенсии эти периоды не учитываются.

Вот и получается, что наниматель, выдавая "черную" зарплату, без отражения в бухгалтерском учете и, соответственно, без уплаты налогов и страховых взносов, "крадет" значительную часть будущей пенсии.

Официальный доход

Важно получать официальный доход. Для того чтобы "зарабатывать" пенсионные баллы, необходим официальный доход. И чем он выше, тем больше с него начисляется.

Так, за год человек может получить максимум 10 баллов (это с 2021 года, сейчас переходный период: в 2018 году максимум - 8,70 балла). Для этого нужно получать около 75 тыс. руб. в месяц.

Если зарплата вдвое меньше максимальной, то человек сейчас получит всего чуть более 4 баллов. Если втрое - около 3 баллов и так далее. При назначении пенсии каждый пенсионный балл умножается на стоимость пенсионного коэффициента. Сейчас стоимость коэффициента 81,49 руб. Она ежегодно индексируется государством.

Трудовой стаж

Чем больше стаж — тем больше будет пенсия. Длительный страховой стаж — основа высокого размера будущей пенсии. Важен не только размер "белой" зарплаты, но и срок, в течение которого ее получаешь.

C 2024 года минимальный страховой стаж для получения страховой пенсии по старости достигнет 15 лет. Те, у кого трудовых лет не хватит, смогут претендовать только на социальную пенсию по старости. Во-первых, она назначается на 5 лет позже страховой (для женщин — с 60 лет, для мужчин — с 65). А во-вторых, гораздо меньше и, по факту, равна прожиточному минимуму.

К тому же, чем дольше ты будешь официально работать, тем больше баллов накопишь. Это тоже важно, ведь есть минимальный "порог" для страховой пенсии не только по стажу, но и по баллам.

С 2025 года нужно будет иметь не менее 30 пенсионных баллов на своем счету. В идеале баллов нужно заработать как можно больше.

Не спеши на пенсию

Каждый лишний год, проработанный после наступления пенсионного возраста, увеличивает размер будущей пенсии. Если после достижения пенсионного возраста ты отложишь выход на пенсию, она будет назначена в повышенном размере.

Например, если обратиться за страховой пенсией через 5 лет после возникновения права на нее, размер выплаты будет примерно на 40% больше.

Контролируй состояние пенсионного счета

Сформируй у себя полезную привычку контролировать состояние своего лицевого счета. Работодатели бывают разные, даже – недобросовестные. Время от времени нужно проверять, сколько взносов на будущую пенсию перечислил работодатель и соответствует ли их размер заработной плате. А также сколько баллов и средств пенсионных накоплений уже зафиксировано на лицевом счете в ПФР.

Получить сведения о состоянии своего пенсионного счета можно несколькими способами. Самый удобный и быстрый — в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и на портале электронных государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Эту же информацию можно получить через клиентскую службу ПФР. Для этого нужно подойти с паспортом и СНИЛС в ближайшую клиентскую службу по месту регистрации и получить квалифицированную консультацию специалистов.

Участвуй в пенсионных программах

Ты можешь стать участником добровольных программ пенсионного страхования. Их результатом будет дополнительная пенсия, которую будут выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счет добровольных взносов — твоих или твоего работодателя.

Корпоративные программы пенсионного обеспечения предлагают социально ответственные работодатели.