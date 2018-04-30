Из чего складывается пенсия?

— Страховая пенсия по старости определяется умножением индивидуального пенсионного коэффициента гражданина на стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения страховой пенсии и прибавляется сумма фиксированной выплаты в году назначения страховой пенсии.

Величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется как сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов за периоды до 1 января 2015 года и после, в том числе из суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год "нестрахового" периода (прохождения военной службы, ухода за ребёнком, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет).

Величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 1 января 2015 года определяется исходя из стажа, отработанного на 1 января 2002 года, среднемесячного заработка, исчисленного за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд из всей трудовой деятельности до 1 января 2002 года, суммы страховых взносов, перечисленных работодателем, за период с 2002 по 2014 годы.

Величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды трудовой деятельности с 1 января 2015 года определяется исходя из уплаченных работодателем страховых взносов после этой даты.

С 1 января 2018 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 81 руб. 49 коп., фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 4982 руб. 90 коп.