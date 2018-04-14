Пересчитывают ли пенсию за период ухода за ребенком?

— В страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются иные (нестраховые) периоды, в том числе период ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. В случае совпадения периода работы с иными периодами орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, включает в страховой стаж период, учет которого дает право на более высокую величину индивидуального пенсионного коэффициента (балла).

Если при назначении пенсии учтены периоды работы, совпадающие по времени с периодами ухода за детьми, то при перерасчете из стажа исключаются периоды работы, а за периоды ухода за детьми начисляются пенсионные баллы. Если после этого перерасчета размер пенсии вырастает, его пересматривают в пользу увеличения.

Период ухода за ребенком подтверждается документами, удостоверяющими его рождение и достижение возраста 1,5 лет (свидетельство о его рождении, паспорт, свидетельство о смерти (если есть), справки о совместном проживании в этот период, справки от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и так далее).