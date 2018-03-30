Как работающей бабушке оформить отпуск по уходу за ребенком

Ольга из Алейска спрашивает: "У меня недавно родился внук. Я ещё работаю, не на пенсии. Хочу помочь дочери с ребёнком. Могу ли я оформить отпуск на работе по уходу за внук?"
В ситуации помогла разобраться старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина:
— Отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы полностью или по частям матерью ребёнка, его отцом, а также бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребёнком (в соответствии с требованиями ст. 256 ТК РФ).
Работающей бабушке необходимо предоставить своему работодателю справку с места работы (службы) обоих родителей ребёнка о том, что они не используют указанный отпуск и не получают пособия, а в случае, если отец и мать не работают (не служат) либо обучаются по очной форме в образовательных организациях, справку из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Отпуск оформляется в обычном порядке.
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