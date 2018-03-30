Как работающей бабушке оформить отпуск по уходу за ребенком

— Отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы полностью или по частям матерью ребёнка, его отцом, а также бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребёнком (в соответствии с требованиями ст. 256 ТК РФ).

Работающей бабушке необходимо предоставить своему работодателю справку с места работы (службы) обоих родителей ребёнка о том, что они не используют указанный отпуск и не получают пособия, а в случае, если отец и мать не работают (не служат) либо обучаются по очной форме в образовательных организациях, справку из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Отпуск оформляется в обычном порядке.