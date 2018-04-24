В российских пенсионных фондах нет денег для будущих пенсий

По словам гендиректора консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергея Околеснова, после санации накопительные пенсионные фонды лишились крупного заказчика и ресурсов для привлечения клиентов.

По мнению экспертов, приток новых средств в пенсионную систему может обеспечить система индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Она предполагает, что накопительные пенсионные отчисления вместо работодателя будет делать сотрудник. Он сам будет решать, какую часть зарплаты направить на формирование будущей пенсии или же отказаться от нее вовсе.

Закон могут принять до конца 2018 года. Об этом заявил в середине апреля руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"С ЦБ об этом договаривались и с Минфином, что если не в мае, то в июне запустим дискуссию, и до конца года рассчитываем, что мы примем закон, связанный с индивидуальным пенсионным накопительным капиталом, который позволит аккумулировать средства пенсионных накоплений и направить их в инвестиции", — заявил депутат.

Приток новых средств может обеспечить и объединение нескольких пенсионных фондов страны, пишет ura.ru.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов высказал мнение, что россияне сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы, а не надеяться только на государство. Тогда же он рассказал о планах правительства запустить систему индивидуального пенсионного капитала.