Глава Минфина предложил россиянам самим позаботиться о достойных пенсиях

Граждане РФ сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы, а не надеяться только на государство, пишет life.ru.
К такому выводу глава Минфина России Антон Силуанов пришел во время выступления на апрельской конвенции в Высшей школе экономики.
"Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений", — пояснил он.
Во время выступление министр сообщил, что государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала в ближайшее время и рассчитывает, что она будет интересна для граждан, пишет ura.ru.
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