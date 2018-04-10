Глава Минфина предложил россиянам самим позаботиться о достойных пенсиях

К такому выводу глава Минфина России Антон Силуанов пришел во время выступления на апрельской конвенции в Высшей школе экономики.

"Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений", — пояснил он.

Во время выступление министр сообщил, что государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала в ближайшее время и рассчитывает, что она будет интересна для граждан, пишет ura.ru.