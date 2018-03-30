Обратно дороги нет: Кудрин рассказал о пенсионном возрасте

По его словам, сейчас в России один из самых низких пенсионных возрастов в СНГ, не говоря о Европе. Ежегодно в стране на полмиллиона или миллион уменьшается количество работающих граждан, количество пенсионеров растет, поэтому собранных с трудоспособного населения налогов не хватает, чтобы обеспечить достойную пенсию, заявил Кудрин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Повышению пенсионного возраста должен предшествовать рост продолжительности жизни. Сейчас она уже составляет 72 лет. В течение шести лет, как заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, она должна достигнуть 78 лет, через десять — 80 лет. "Так что пенсионный возраст когда-то придется повышать", — подытожил глава ЦСР, пишет ura.ru.

В феврале 2018 года эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста.

По их мнению, отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также к увеличению расходов федерального бюджета.

С 2020 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — такой сценарий представлен в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 годы, подготовленного экспертами Внешэкономбанка (ВЭБ). Ожидается новая пенсионная реформа.

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно. По расчетам Международной организации труда, которые привел Кудрин, размер пенсии должен составлять минимум 40% от величины прежнего заработка пенсионера. В России пенсия составляет чуть более трети заработной платы, указал Кудрин.

Об обсуждении повышения пенсионного возраста ранее сказал министр экономического развития Максим Орешкин, отметив, что никакого решения по этому вопросу в правительстве еще не приняли.