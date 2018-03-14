Стало известно, когда в России поднимут пенсионный возраст

С 2020 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — такой сценарий представлен в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 годы, подготовленного экспертами Внешэкономбанка (ВЭБ). Ожидается новая пенсионная реформа.
"С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста", — прогнозируют в ВЭБе.
"Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы", — говорится в докладе, пишет Lenta.ru.
В феврале 2018 года эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста.
По их мнению, отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также к увеличению расходов федерального бюджета.
Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно. По расчетам Международной организации труда, которые привел Кудрин, размер пенсии должен составлять минимум 40% от величины прежнего заработка пенсионера.
С учетом добровольных и накопительных программ — до 70%, отметил он. Такой уровень выплат обеспечивается в Великобритании, Германии и Италии. В России пенсия составляет чуть более трети заработной платы, указал Кудрин.
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