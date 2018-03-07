Россияне могут потерять пенсионные накопления из-за лазейки в законе

Сейчас закон позволяет неудачно инвестирующим НПФ не возвращать правопреемникам их умерших клиентов всю сумму переведенных в этот фонд средств, рассказали в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, пишет "Коммерсант". Центробанк и Минтруд согласны, что проблема существует, и обещают устранить пробел в законодательстве.

Негосударственные пенсионные фонды вступили в систему гарантирования прав застрахованных лиц с 2015 года, а доходность их участников фиксируется раз в пять лет. Если за это время фонд накопил убытки по счетам клиентов, то он должен возместить их за счет резерва по обязательному пенсионному страхованию или за счет собственных средств фонда, пишет ura.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил в послании о необходимости постоянной индексации пенсий, чтобы обеспечить старшему поколению "достойную жизнь".