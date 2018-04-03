В России будут усиленно контролировать деньги Пенсионного фонда

Члены правительственной комиссии займутся усиленным контролем расходования денег из госказны. Речь идет не только о федеральном бюджете, но также о Пенсионном фонде России (ПФР), Фонде социального страхования (ФСС) и Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). В ее поле зрения также попадет реализация существующих госпрограмм и создание новых.

Счетная палата ранее неоднократно выявляла проблемы в исполнении бюджета, пишет ura.ru. Так, за 2015 год были обнаружены нарушения на 440 млрд рублей, а в 2016 — на 700 млрд рублей, заявляла председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Большая часть из них касается исполнения инвестиционных программ, управления госимуществом и госзакупок.