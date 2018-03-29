Многоходовка пенсионной реформы: россиян заставят копить на старость

По словам главы Мифина, новая система пенсионных накоплений даст возможность гражданам обеспечить себя дополнительными доходами, а государство "длинными деньгами" для долгосрочных инвестиций.

"За счет индивидуального пенсионного капитала пенсии могут быть увеличены на 10—20 процентных пунктов от заработной платы, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП", — заявил министр финансов, подчеркнув, что от этой системы выгодно всем.

Новая система ИПК предполагает, что все отчисления на пенсионный счет будут собственностью граждан, а значит, государство не сможет заморозить деньги и использовать их в качестве амортизации, как это случилось во время последнего экономического кризиса. Фактически Силуанов предложил гражданам ежемесячно отчислять 6% своей зарплаты в систему ИПК, это будет аналогом пополняемого банковского вклада, пишет "Московский комсомолец". Для начала, по мнению министра, к такой системе подключат всех работников, чтобы добиться максимальной вовлеченности. Но если человек не захочет совершать отчисления, ему нужно будет написать соответствующее заявление.

В 2016 году инициатива внедрения ИПК вызвала протест социального блока правительства, в результате чего обсуждение проекта отложили. Новый вариант законопроекта может подвергнуться правке, пишет "Дни.ру". При этом его могут внести в Госдуму в течение полутора месяцев, в крайнем случае — в осеннюю сессию. Это позволит запустить ИПК уже в 2019 году, пишет ura.ru.