Минтруд намерен проиндексировать пенсии выше инфляции

Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 гг., готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставленных президентом", — сказал Топилин (цитата по РИА Новости).

Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 год.

В 2017 году с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексировали на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.

В 2016 году пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 года.

Факт

Индексация пенсий с 2016 года осуществляется только для неработающих пенсионеров.