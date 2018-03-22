Минтруд намерен проиндексировать пенсии выше инфляции

Министерство труда и социальной защиты подготовит системные предложения об индексации пенсий в России выше инфляции, заявил глава ведомства Максим Топилин на заседании правления Пенсионного фонда России, пишут "Ведомости".
Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 гг., готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставленных президентом", — сказал Топилин (цитата по РИА Новости).
Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 год.
В 2017 году с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексировали на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.
В 2016 году пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 года.
Факт
Индексация пенсий с 2016 года осуществляется только для неработающих пенсионеров.
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