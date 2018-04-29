Медведев анонсировал пенсионную реформу

Председатель кабмина РФ Дмитрий Медведев проанонсировал скорое увеличение пенсионного возраста в стране. По его словам, необходимость реформы объясняется ростом продолжительности жизни россиян.
"Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — цитирует телеканал 360 заявление премьера по поводу планов увеличения пенсионного возраста.
При этом председатель правительства пообещал, что реформа будет проводиться таким образом, чтобы не вызывать "чувства незащищенности среди людей".
Существующие сроки выхода на пенсию были установлены в 30-е годы прошлого века, напомнил Медведев, пишет ura.ru. В то время средний срок жизни составлял 40 лет, с тех пор люди стали жить дольше, и поэтому настало время для пересмотра существующей пенсионной системы.
Ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что России не избежать повышения пенсионного возраста, но этот процесс будет происходить постепенно на протяжении 10-16 лет.
Повышению пенсионного возраста должен предшествовать рост продолжительности жизни. Сейчас она уже составляет 72 года. В течение шести лет, как заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, она должна достигнуть 78 лет, через десять — 80 лет. "Так что пенсионный возраст когда-то придется повышать", — подытожил глава ЦСР.
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