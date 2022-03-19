19 марта
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Экономика

«Через пару месяцев подсолнечного масла не будет вообще»: европейцев призывают экономить на еде

Во Франции выросли счета за электричество и газ, а также подорожали продукты первой необходимости, пишет «КП» со ссылкой на французское издание francetvinfo.fr.

Растительное масло.
Растительное масло.
CC0

Директор французского концерна U Доминик Шелчер заявил, что люди стали обходить в магазинах полки с дорогими продуктами, так что придется снабжать их более дешевыми.

Политики решили увеличить бюджетные траты и дать дотации фермерам, чтобы снизить стоимость производства мяса, птицы, овощей и фруктов. Пока сограждан призывают меньше есть и экономить на еде любым доступным способом.

Из-за антироссийских санкций во Франции приходится пересматривать целые производственные цепочки и пытаться найти замену российским продуктам.

«Более 75% подсолнечного масла, продаваемого во Франции и во всем мире, поступало из России. Его используют не только в домашних, но и в промышленных условиях — для приготовления блюд и консервации продуктов. Во Франции запасы на исходе, через пару месяцев подсолнечного масла не будет вообще», — сказал Шелчер.

После начала спецоперации на Украине цены на продукты и в алтайских магазинах пробивают потолок.

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