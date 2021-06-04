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Экономика

Птицеводческий кластер будут развивать в Алтайском крае

Правительство Алтайского края и группа «Черкизово» на Петербургском экономическом форуме заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Первый этап модернизации завершила компания «Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово».
Первый этап модернизации завершила компания «Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово».
Дмитрий Лямзин

Губернатор края Виктор Томенко и гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов подписали соглашение о развитии в регионе птицеводческого кластера.

«Мы подписали соглашение о развитии подразделений компании, которые работают на территории Алтайского края, с целью последующего увеличения объемов производства мяса птицы примерно в два раза от того уровня, который есть на сегодняшний день. Соглашение подразумевает в течение ближайших 5 лет взаимодействие по реализации инвестиционного проекта, направленного на формирование птицеводческого кластера в Алтайском крае», — заявил Томенко.

Губернатор края Виктор Томенко и гендиректор &quot;Черкизово&quot; Сергей Михайлов.
Губернатор края Виктор Томенко и гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов.
Пресс-служба правительства Алтайского края

В ближайшее время «Черкизово» планирует вложить в реализацию инвестпроекта 2,6 млрд рублей. Благодаря расширению действующих производств будет создано дополнительно более 200 рабочих мест.

Также рассматривается вариант выращивания сельхозкультур для производства кормов. Пока зерно для этого компания покупает у других организаций.

В 2018 году «Черкизово» купила птицефабрику «Алтайский бройлер».

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