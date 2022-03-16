16 марта
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Экономика

Черный рынок. Как могут ужесточить наказание за незаконный оборот валюты

Наказание за незаконный оборот валюты могут ужесточить в России. Вопрос об этом поднимут в ближайшее время, заявила сенатор Ольга Ковитиди. Как усилят меры ответственности — в нашем разборе.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0
1
На сколько ужесточат наказание за незаконный оборот валюты?

Как сообщила Ковитиди РИА Новости, «рассамтривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ („Незаконное предпринимательство“) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии».

По словам сенатора, парламентарии должны будут быстро и внимательно изучить правоприменительную практику по этой категории дел и оперативно решить, какие изменения в законодательство внести.

2
Черный рынок валюты будет развиваться?

Да, черный рынок валюты будет развиваться. «Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо», — уточнила Ковитиди.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0
3
Мнение: Уголовный кодекс надо дополнять новыми статьями?

Дополнять Уголовный кодекс новыми статьями не нужно, уверена Ольга Ковитиди. «У нас есть все необходимые правовые механизмы регулирования, существующие законы должны работать», — сказала она.

4
Как сейчас наказывают за незаконные валютные операции?

Сейчас предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за осуществление незаконных валютных операций, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки. Наказание за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции.

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