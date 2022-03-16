Черный рынок. Как могут ужесточить наказание за незаконный оборот валюты

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На сколько ужесточат наказание за незаконный оборот валюты?

Как сообщила Ковитиди РИА Новости, «рассамтривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ („Незаконное предпринимательство“) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии».

По словам сенатора, парламентарии должны будут быстро и внимательно изучить правоприменительную практику по этой категории дел и оперативно решить, какие изменения в законодательство внести.