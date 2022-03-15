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Экономика

Россияне бросились арендовать банковские ячейки

Клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек, пишет РБК со ссылкой на крупные кредитные организации.

Сейф.
Сейф.
СС0

Согласно оценкам некоторых участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на эту услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной.

Чаще всего россияне арендуют ячейку на один год, однако некоторые банки сообщают, что их клиенты интересуются этой услугой на срок от трех до шести месяцев.

Вице-президент МТС Банка Владимир Стасевич объяснил такой резкий рост спроса на сейфовые ячейки желанием части клиентов уйти в кеш и хранить сбережения в наличном виде, не дома, пишет Lenta.ru.

С тем, что такой способ безопаснее, согласен глава направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Он допустил, что в конце февраля — марте россияне перемещали в хранилища снятые с вкладов наличные денежные средства, поскольку эта идея транслировалась «из нескольких популярных источников», что и породило спрос.

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