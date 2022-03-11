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Экономика

Разбор. В каком порядке россиянам будут выдавать иностранную валюту

В Банке России ответили на главные вопросы о новом порядке выдачи валюты. Где брать информацию о рыночном курсе и можно ли открыть новый валютный вклад — в разборе altapress.ru.

Валюта
Валюта
CC0
1
Где можно найти информацию о рыночном курсе?

Как пишет «Российская газета», рыночный курс на день выдачи — это то же самое, что официальный курс Банка России. Его определяют на каждый день по данным торгов на валютной бирже накануне.

2
На моем вкладе лежат больше 10 тыс. долларов. Я решил закрыть его и заказал в банке валюту. Сколько денег я получу в итоге?

Снять «наличкой» больше 10 тыс. долларов нельзя, поэтому вы сможете получить только эту сумму (кстати, если счет был открыт в другой валюте, то банк все равно отдаст доллары США).
Остальные сбережения можно оставить на счете или вкладе (при условиях, на которых его открыли), а также получить в рублях по курсу на день выдачи.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0
3
А можно снять наличные доллары, если я перевел их с валютного счета в одном банке на валютный счет в другом банке?

Нет. Иностранную валюту, поступившую на счет после 00:00 (мск) 9 марта, нельзя получить наличными.

4
Хочу открыть новый валютный вклад. Это можно сделать?

Да. Открыть новый валютный вклад или счет можно. Но, пока действует временный порядок операций, получить наличную валюту с валютного счета или вклада (открытого позднее 8 марта) нельзя.

Вклады в валюте.
Вклады в валюте.
архив Банка Акцепт
5
У меня открыты два счета с остатками 10 тыс. долларов и больше. Получается, я могу снять с каждого из них по 10 тыс. долларов или 10 тыс. долларов в совокупности?

Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить в совокупности не более 10 тыс. наличных долларов. При этом получить до 10 тыс. долларов наличными можно в каждом банке, где открыт валютный счет.

6
Банкам запретили выдавать валюту. А безналичная конвертация доступна?

Да, безналичная конвертация возможна.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0
7
У меня валюта в банковской ячейке. Я могу забрать всю сумму или только 10 тыс. долларов?

Распоряжаться содержимым банковской ячейки, пояснили в Банке России, можно по своему усмотрению. Ограничения на этот случай не распространяются.

8
Я еду за границу и мне нужна валюта. Как ее купить?

Купить наличную валюту в России нельзя. Но можно расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в стране поездки.
Отмечается, что «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

Доллары.
Доллары.
СС0

Подробнее о временном порядке операций с наличной валютой — в нашем разборе.

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