Разбор. В каком порядке россиянам будут выдавать иностранную валюту

Как пишет «Российская газета», рыночный курс на день выдачи — это то же самое, что официальный курс Банка России. Его определяют на каждый день по данным торгов на валютной бирже накануне.
Снять «наличкой» больше 10 тыс. долларов нельзя, поэтому вы сможете получить только эту сумму (кстати, если счет был открыт в другой валюте, то банк все равно отдаст доллары США).
Остальные сбережения можно оставить на счете или вкладе (при условиях, на которых его открыли), а также получить в рублях по курсу на день выдачи.
Нет. Иностранную валюту, поступившую на счет после 00:00 (мск) 9 марта, нельзя получить наличными.
Да. Открыть новый валютный вклад или счет можно. Но, пока действует временный порядок операций, получить наличную валюту с валютного счета или вклада (открытого позднее 8 марта) нельзя.
Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить в совокупности не более 10 тыс. наличных долларов. При этом получить до 10 тыс. долларов наличными можно в каждом банке, где открыт валютный счет.
Да, безналичная конвертация возможна.
Распоряжаться содержимым банковской ячейки, пояснили в Банке России, можно по своему усмотрению. Ограничения на этот случай не распространяются.
Купить наличную валюту в России нельзя. Но можно расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в стране поездки.
Отмечается, что «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
Подробнее о временном порядке операций с наличной валютой — в нашем разборе.