Наличную валюту временно запретили покупать в России. Что об этом известно и какие накопления можно снять

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Валютные накопления все еще можно снять?

Да. Но есть условие: снять с валютных счетов и вкладов можно не больше 10 тыс. долларов.

Кстати, на сайте регулятора подчеркивают, что примерно 90% валютных счетов в российских банках не превышают эту сумму.