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Экономика

Наличную валюту временно запретили покупать в России. Что об этом известно и какие накопления можно снять

Центробанк (ЦБ) запретил покупать доллары и евро наличными. Сколько продлится ужесточение и кому валюту разрешать снять с счетов и вкладов — в нашем разборе.

Доллары.
Доллары.
unsplash.com
1
Долго ли россияне не смогут покупать валюту?

ЦБ запретил покупать доллары и евро с 9 марта по 9 сентября.

2
А «безналом» валюту купить можно?

Да. В Центробанке заявили, что россияне смогут покупать валюту в безналичной форме.

Доллары.
Доллары.
СС0
3
Когда евро с долларами разрешат поменять на рубли?

Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в полном объеме — в кассе банка.

4
Валютные накопления все еще можно снять?

Да. Но есть условие: снять с валютных счетов и вкладов можно не больше 10 тыс. долларов.

Кстати, на сайте регулятора подчеркивают, что примерно 90% валютных счетов в российских банках не превышают эту сумму.

5
Получается, деньги владельцам будут отдавать только в долларах?
Доллары.
Доллары.
СС0

Да, даже если счет был открыт в другой валюте, банк отдаст доллары США.

6
Покупать валюту в наличных запретили. Тогда как расплачиваться за границей?

За рубежом россиянам рекомендуют расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличную валюту во время поездки.

Карта &quot;Мир&quot;. Источник: nspk.ru.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.
7
Где принимают карты «Мир»?

Карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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