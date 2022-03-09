Наличную валюту временно запретили покупать в России. Что об этом известно и какие накопления можно снять

ЦБ запретил покупать доллары и евро с 9 марта по 9 сентября.
Да. В Центробанке заявили, что россияне смогут покупать валюту в безналичной форме.
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в полном объеме — в кассе банка.
Да. Но есть условие: снять с валютных счетов и вкладов можно не больше 10 тыс. долларов.
Кстати, на сайте регулятора подчеркивают, что примерно 90% валютных счетов в российских банках не превышают эту сумму.
Да, даже если счет был открыт в другой валюте, банк отдаст доллары США.
За рубежом россиянам рекомендуют расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличную валюту во время поездки.
Карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.