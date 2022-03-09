В России временно запретили покупать наличную валюту

Центробанк ужесточил контроль за оборотом наличной валюты с 9 марта до 9 сентября и ввел запрет на покупку долларов и евро в наличной форме, сообщает регулятор.

Россияне смогут покупать валюту в безналичной форме. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Если гражданину нужно выехать за рубеж и ему нужна наличная валюта, то ему советуют расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Также установили еще один запрет: с валютных счетов и вкладов можно снять не более $10 000 (даже если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст доллары США).

Если же сумма больше, то ее выдадут в рублях по рыночному курсу, который определяется как средневзвешенный на биржевых торгах накануне выдачи.

При этом россияне могут продолжать открывать валютные счета, но пока действует временный порядок нельзя будет получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года.