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Экономика

«Черноголовка» опровергла сообщения о планах по производству шоколада Ritter Sport в России

Компания «ПК «Аквалайф», владелец «Черноголовки» не ведет переговоры о производстве в России шоколада Ritter Sport. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на PR-директора фирмы Кирилла Масленцина.

Шоколад Ritter Sport.
Шоколад Ritter Sport.
СС0

Масленцин заявил, что информация о переговорах с немецким концерном Alfred Ritter GmbH & Co, по планам наладить в России производство шоколада Ritter Sport, не соответствует действительности.

«Не верьте! Информация недостоверна. Мы не ведем таких переговоров», — сказал представитель компании.

Днем 5 августа телеграмм-канал Mash сообщил, что шоколад Ritter Sport будут производить в России под новым названием.

Ранее Минпромторг РФ расширил перечень товаров, разрешенных к ввозу в Россию в рамках параллельного импорта.

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