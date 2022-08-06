«Черноголовка» опровергла сообщения о планах по производству шоколада Ritter Sport в России

Масленцин заявил, что информация о переговорах с немецким концерном Alfred Ritter GmbH & Co, по планам наладить в России производство шоколада Ritter Sport, не соответствует действительности.
«Не верьте! Информация недостоверна. Мы не ведем таких переговоров», — сказал представитель компании.
Днем 5 августа телеграмм-канал Mash сообщил, что шоколад Ritter Sport будут производить в России под новым названием.
Ранее Минпромторг РФ расширил перечень товаров, разрешенных к ввозу в Россию в рамках параллельного импорта.