5 августа
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Экономика

Минпромторг дал «добро» на параллельный импорт косметики и парфюмерии мировых брендов

Минпромторг РФ расширил перечень товаров, разрешенных к ввозу в Россию в рамках параллельного импорта.

Парфюм. Духи.
Парфюм. Духи.
unsplash.com

В список, в частности, добавлены косметика и парфюмерия ряда мировых брендов — Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и других, пишет РБК.

Министерство объяснило необходимость такой меры тем, что в российские торговые сети на текущий момент «поступает недостаточное количество товаров этих производителей».

Медицина

В перечень для параллельного импорта включены реагентные наборы для работы медоборудования компании Miltenyi Biotec. В Минпромторге отметили — такая аппаратура используется в российских медучреждениях в том числе для лечения онкопациентов, пишет bfm.ru.

Авто, электроника, химия

Перечень также дополнили брендами автомобильных запчастей, продукцией радиоэлектронной, химической промышленности и другими товарами.

Ранее россияне признались, что сметали с полок магазинов из-за угрозы дефицита.

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