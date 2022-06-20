20 июня
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Экономика

Алкоголь или парфюм: россияне признались, что сметали с полок магазинов из-за угрозы дефицита

Пятая часть россиян с марта по май запасалась теми или иными товарами, опасаясь их дефицита в будущем, говорится в исследовании центра НАФИ, пишет РБК.

Парфюм. Духи.
Парфюм. Духи.
unsplash.com

Так, россияне рассказали, что закупали крупу (12%); макароны (10%); бытовую химию (8%), консервы (7%), лекарства (7%), средства личной гигиены (7%), косметику и парфюмерию (3%), табак (3%) и алкоголь (2%), одежду и обувь (2%), а также детские товары (2%).

При этом москвичи чаще других закупались косметикой и парфюмерией (9%), одеждой и обувью (8%), а 6% россиян 24−35 лет покупали товары для детей, пишет Lenta.ru.

Женщины чаще, чем мужчины, приобретали впрок средства личной гигиены (9%) и бытовую химию (10%).

Между тем дефицит бумаги для чайных пакетиков возник в России.

Кстати, altapress.ru сделал подборку советов, как правильно носить духи.

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