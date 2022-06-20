Не беспокойтесь, вас услышат. Как правильно «носить» духи

Советы для тех, кто не знает меры в парфюме.

Совет № 1. Пользуйтесь правилом «трех носов»

Первый нос — ваш. Важно, чтобы аромат нравился именно вам.

Второй нос — ближайшее окружение. Не стоит выбирать аромат, который будет неприятен членам семьи или друзьям.

И последний, но не менее важный — нос ваших коллег, однокурсников, приятелей. Парфюм не должен раздражать или вредить, особенно на рабочем месте.

Парфюм. Духи. unsplash.com

Совет № 2. Не пшикайтесь духами бездумно

Существуют основные места нанесения парфома:

запястья, локтевые сгибы, шея сзади, за мочками ушей, ложбинка груди, волосы, под коленом.

В течение дня люди находятся в разных температурных условиях, а окружающая обстановка влияет на раскрытие духов. Поэтому и точек несколько, практически по всей высоте тела.

Парфюм. Духи. unsplash.com

Совет № 3. Чем насыщеннее композиция , тем меньше ее нужно на коже

Шанель № 5 — прекрасные духи, с которыми можно легко переборщить. Чтобы этого не случилось, достаточно «пшикнуть» два раза. Поверьте, ваши коллеги точно узнают, какой аромат вы нанесли сегодня.

Парфюм L’Air du Temps. Лариса Никитина

Совет № 4. Туалетная вода — днем , парфюм — вечером

В туалетной воде обычно от 4% до 10% ароматический веществ. В парфюме — до 50%. Как правило, тяжелые духи обычно наносят вечером, на светские мероприятия.