20 июня
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Полезные советы

Не беспокойтесь, вас услышат. Как правильно «носить» духи

Советы для тех, кто не знает меры в парфюме.

Парфюм.
Парфюм.
Фото: Татьяна Любарская

Совет № 1. Пользуйтесь правилом «трех носов»

Первый нос — ваш. Важно, чтобы аромат нравился именно вам.
Второй нос — ближайшее окружение. Не стоит выбирать аромат, который будет неприятен членам семьи или друзьям.
И последний, но не менее важный — нос ваших коллег, однокурсников, приятелей. Парфюм не должен раздражать или вредить, особенно на рабочем месте.

Парфюм. Духи.
Парфюм. Духи.
unsplash.com

Совет № 2. Не пшикайтесь духами бездумно

Существуют основные места нанесения парфома:
запястья, локтевые сгибы, шея сзади, за мочками ушей, ложбинка груди, волосы, под коленом.
В течение дня люди находятся в разных температурных условиях, а окружающая обстановка влияет на раскрытие духов. Поэтому и точек несколько, практически по всей высоте тела.

Парфюм. Духи.
Парфюм. Духи.
unsplash.com

Совет № 3. Чем насыщеннее композиция, тем меньше ее нужно на коже

Шанель № 5 — прекрасные духи, с которыми можно легко переборщить. Чтобы этого не случилось, достаточно «пшикнуть» два раза. Поверьте, ваши коллеги точно узнают, какой аромат вы нанесли сегодня.

Парфюм L’Air du Temps.
Парфюм L’Air du Temps.
Лариса Никитина

Совет № 4. Туалетная вода — днем, парфюм — вечером

В туалетной воде обычно от 4% до 10% ароматический веществ. В парфюме — до 50%. Как правило, тяжелые духи обычно наносят вечером, на светские мероприятия.

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