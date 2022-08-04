4 августа
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Экономика

Четырех черных кредиторов выявили в Алтайском крае за полгода

Специалисты Банка России в Алтайском крае выявили четырех черных кредиторов, три из которых маскировали свою деятельность под ломбард, один — под микрофинансовую организацию. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Центробанка.

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com

«Нередко комиссионные магазины маскируются под ломбарды, которые могут продать имущество клиента в любое время. Легальный ломбард может это сделать только спустя месяц после возникновения просрочки», — уточнил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно относиться выбору организации для оформления займа. В частности, рекомендуется убедиться, что компания значится в реестре ЦБ. Сделать это можно по ссылке.

Там же имеется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 30 позиций в нем занимают представители Алтайского края. Банк России советует не прибегать к их услугам.

Напомним, на фоне снижения ключевой ставки Центробанком несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, приняли решение снизить ставки по потребительским кредитам и ипотеке.

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