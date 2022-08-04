Четырех черных кредиторов выявили в Алтайском крае за полгода

«Нередко комиссионные магазины маскируются под ломбарды, которые могут продать имущество клиента в любое время. Легальный ломбард может это сделать только спустя месяц после возникновения просрочки», — уточнил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно относиться выбору организации для оформления займа. В частности, рекомендуется убедиться, что компания значится в реестре ЦБ. Сделать это можно по ссылке.
Там же имеется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 30 позиций в нем занимают представители Алтайского края. Банк России советует не прибегать к их услугам.
Напомним, на фоне снижения ключевой ставки Центробанком несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, приняли решение снизить ставки по потребительским кредитам и ипотеке.