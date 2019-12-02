Четверть жителей Алтайского края получают меньше 15 тысяч рублей

Алтайский край расположился на 73 месте из 85 по уровню зарплат в России. Почти четверть работников в крае получают меньше 15 тысяч рублей, гласят данные исследования от РИА Новости.

Зарплату выше 100 тысяч рублей в Алтайском крае получает лишь 1,1% работников. Меньше 15 тысяч рублей — 24,6%.

Причем медианный показатель, то есть чистая зарплата среднестатистического работника, составляет 21,7 тысяч рублей. Средняя, по данным крайстата, 26 912 рублей.

Самые распространенные зарплаты в регионе 14−32 тысяч рублей. В этом диапазоне зарплату получает половина жителей региона.

Как уже писал altapress.ru, в рейтинге лидером оказался Чукотский автономный округ, где зарплату более 100 тысяч рублей получают 32% работников.