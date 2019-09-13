Чиновник объяснил, почему в России не отменят восьмичасовой рабочий день

Отмена восьмичасового рабочего дня в России не предполагается — эта норма одновременно попадает под так называемую «регуляторную гильотину», заявил вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

Как передает ТАСС, восьмичасовой рабочий день одновременно зафиксирован в советском декрете и Трудовом Кодексе РФ.

Ранее глава федерального правительства Дмитрий Медведев дал поручение Минюсту РФ подготовить проект постановления о прекращении с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР за счет проведения так называемой реформы «регуляторной гильотины».

В этом контексте широкий ход поучила информация, что в список таких правовых актов входит, в частности, декрет Совета народных комиссаров (СНК) от 11 ноября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне».

Однако норма о восьмичасовом рабочем дне установлена и Трудовым Кодексом России. В этой связи Константин Чуйченко подчеркнул: «Мы сам восьмичасовой день не отменяем». Он также добавил, что указанный советский правовой акт действительно вошел в перечень актов, правомочность которых будет прекращена в 2020 году.