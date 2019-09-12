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Политика

Медведев упразднил советские акты

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии.
government.ru

Часть документов теперь признают утратившими силу и не действующими еще в 2017-м., речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929−1989 годов.

Меру должны реализовать до конца года, уточнил премьер-министр в программе «Диалог».

Так, например, в числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие.

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