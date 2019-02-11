В России хотят ликвидировать сельсоветы. Как это оценивают на Алтае?

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который по сути предлагает упразднить сельсоветы, а вместо них создать более крупные муниципальные округа. Среди инициаторов и алтайский депутат Александр Прокопьев. Местные эксперты говорят однозначно: документ нужно обсуждать долго, подробно и со всеми. Иначе последствия могут оказаться подобны техногенной катастрофе.

Что предлагает законопроект?

Прежде всего предлагается создать новый вид образования — муниципальный округ. В него могут объединить все сельсоветы района (и даже нескольких).

При этом сами сельсоветы как административные единицы ликвидируют. Со всеми вытекающими: у них не будет своих бюджетов, главы, депутатов, полномочий и т. д. Все перейдет на уровень округа.

Сегодня, чтобы объединить муниципалитеты, нужно обязательно провести референдум, причем условия по участию и числу согласившихся жесткие.

Также корректируется понятие городского округа. В него может выходить несколько населенных пунктов, но не менее двух третей населения должны проживать в городе.

В законопроекте не говорится, как будет формироваться власть в округах: как станут определять глав, сколько депутатов войдет в представительный орган, и как вообще он будет организован. Например, сейчас некоторые районные собрания депутатов в крае формируются из глав поселений, которых в случае принятия документа не станет.

Авторы проекта предлагают установить переходный период до 1 января 2025 года.

Село Столбово. Галина Голикова в vk.com/club20922243

В чем плюсы?

Этот законопроект кардинальным образом меняет устройство жизни на местах. Некоторые рациональные зерна в нем есть, говорят алтайские эксперты. Но главный плюс по сути один. Это оптимизация системы — и управленческая, и финансовая.

«Централизация помогает сэкономить средства. И речь здесь не только о финансировании выборных кампаний, сколько о затратах на финансирование управленческого аппарата», — говорит Борис Трофимов, председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС.

Стелла Штань,

представитель губернатора и правительства края в АКЗС:

Иногда, как говорят, у сельсовета кроме флага и депутатов ничего нет. Три основных условия существования сельсовета: наличие бюджета, собственности и представительного органа. У многих толком нет и этого. И мы создаем профанацию, ищем депутатов. В этом случае, возможно, есть резон в объединении — именно с точки зрения администрирования, консолидации властных полномочий, формирования бюджета.

Штань также приводит пример Барнаула и Первомайского района: «Мы же понимаем, что Фирсово — это фактически Барнаул, хотя относится к району. Есть логика в том, чтобы включить этот населенный пункт в городской округ Барнаул».

Однако на этом плюсы практически заканчиваются.

Село Николаевка Петропавловского района. Анна Зайкова.

Чем чревато?

1. Угроза самоуправлению

По словам Бориса Трофимова, в Алтайском крае сегодня более 1,5 тысяч населенных пунктов, которые образуют свыше 600 сельских поселений (в один сельсовет может входить несколько деревень).

Борис Трофимов,

председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС:

Наш регион может потерять значительную часть сельских советов, а значит под угрозой принцип самоуправления. В этом минус. И для меня приоритет — не в экономии средств, а исключительно в возможности предоставления доступных и качественных услуг проживающим на этих территориях. А это может стать возможным лишь в том случае, когда люди смогут получать весь спектр муниципальных и госуслуг в электронном виде, будучи уверенными интернет-пользователями.

Стелла Штань также уверена, что повсеместно упразднять одноуровневую систему управления, особенно волевым решением, неправильно.

2. Большие социальные риски

Глава краевого департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин предполагает, что инициаторы исходили из «экономических предпосылок» и «жизненных реалий». Однако, говорит он, «мы еще имеем и устоявшийся муниципальный уклад».

Юрий Проскурин,

глава краевого департамента по вопросам внутренней политики:

Любые изменения, это я вам как практик говорю, очень сложно воспринимаются муниципальным сообществом. Очень сложно.

По словам Проскурина, часто органы местной власти — это консолидирующие центры в селах, которые определяют «если хотите морально-психологический климат». А это, по мнению Проскурина, важнейшая составляющая жизни на селе.

Предприниматель из села Куяган и его мини-завод Анна Зайкова

Юрий Проскурин,

глава краевого департамента по вопросам внутренней политики:

Если обрушится морально-психологический климат, то это можно будет ставить в один ряд с какими-то техногенными вещами, которые происходят в сельсоветах и серьезно влияют на жизнь.

3. Политические последствия

Есть еще и политический аспект. О нем говорит лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которая считает сельсоветы «последним форпостом в борьбе с оптимизацией школ и больниц».

Кроме того, отмечает она на своей странице в Facebook, вопрос прохождения муниципального фильтра кандидатами в губернаторы выйдет исключительно на уровень районных депутатов, а они «наиболее подконтрольны партии власти».

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

Для Алтайского края, где количество муниципалитетов одно из самых больших в стране, принятие этого закона забьет последний гвоздь в крышку гроба алтайского села!

Главное — обсудить

Представители власти менее категоричны в высказываниях, однако и они считают, что законопроект нужно обсуждать широким кругом, обязательно узнав мнение самих муниципалитетов.

Юрий Проскурин,

глава краевого департамента по вопросам внутренней политики:

Здесь нужно очень хорошо подумать, не спешить. Если нужно, полгода совещаться, год. Законопроект затрагивает огромное количество людей. Кто-то примет эту модель, кто-то нет. Такие глобальные перемены быстро проводить нельзя.

По мнению Стеллы Штань, принятие решений нужно делегировать регионам.

Село Николаевка Петропавловского района. Анна Зайкова.

Кто стал инициатором?

Инициаторами закона выступили 23 депутата Госдумы, представители фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» более чем из десятка регионов. В том числе алтайский депутат Александр Прокопьев. Также в числе инициаторов 4 сенатора.

Altapress.ru запросил комментарий Прокопьева в соцсети и на официальном сайте, но ответа пока не получил.

Документ внесли в Госдуму, профильный комитет принял решение направить законопроект в Совет Госдумы и предложить принять его к рассмотрению. Срок представления предварительных отзывов, предложений и замечаний в комитет — до 12 марта 2019 года.